طلاب جامعة "ديوك" الأمريكية يغادرون حفل تخرج بسبب تواجد ممثل داعم لإسرائيل

زار ساينفيلد إسرائيل وأيدها علناً منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى لمقتل 1200 شخص وخطف 252 آخرين، حتى في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية التالية في القطاع التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني.