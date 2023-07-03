قصف مدفعي يستهدف العاصمة السودانية من أم درمان

ودعت القوات المسلّحة السودانية في بيان "الشباب، وكلّ من يستطيع، مشاركة القوات المسلحة شرف الدفاع عن كيان وكرامة الأمّة السودانية الانضمام إلى صفوفها"، وفقاً لـ"فرانس برس".