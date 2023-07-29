العراق.. انقطاع تام للكهرباء في أغلب المحافظات ومصادر: عمل تخريبي

وبحسب بيان صادر عن وزارة الكهرباء العراقية؛ فإنه "في الوقت الذي تمر به المنظومة بظروف عصيبة، من شح الوقود وتزايد الطلب على الاستهلاك، وارتفاع درجات الحرارة الشديدة غير المسبوقة، وفي وقت تواكب فيه الوزارة وتشكيلاتها جميع الأزمات والمناسبات الدينية والوطنية، واضطلعت بتحسن ملحوظ بالطاقات المنتجة وساعات التجهيز؛ يكون للعوارض الفنية الطارئة أثر على المنظومة ومعداتها؛ حيث تعرضت المنظومة الكهربائية اليوم السبت في الساعة 12:40 لانقطاع تام؛ بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة، أدى إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى؛ وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج".