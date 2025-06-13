الحكومة العراقية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

كما حذّر العوادي في بيان رسمي له اليوم، من زيادة التصعيد بالمنطقة وخطورة ذلك على الاستقرار العام فيها، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بدورهما لحفظ السلام وردع إسرائيل وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتداعياته.