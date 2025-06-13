الحكومة العراقية تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران

أدانت الحكومة العراقية اليوم بأشدّ العبارات العدوان الإسرائيلي على إيران، معتبرةً إياه انتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، من تبعات الهجمات الإسرائيلية على إيران واعتبرها تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.
كما حذّر العوادي في بيان رسمي له اليوم، من زيادة التصعيد بالمنطقة وخطورة ذلك على الاستقرار العام فيها، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بدورهما لحفظ السلام وردع إسرائيل وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتداعياته.