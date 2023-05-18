"البرلمان العربي": مسيرة الأعلام واقتحام الأقصى تصعيد خطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية

حذّر البرلمانُ العربي من تداعيات "مسيرة الأعلام"، التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أنها تمثّل استفزازًا لمشاعر المسلمين والفلسطينيين، وتصعيدًا خطيرًا للأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية.