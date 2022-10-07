واشنطن: طلبات إيران غير الواقعية وراء فشل إحياء الاتفاق النووي

ورداً على تصريحات عبد اللهيان بأن الأطراف المشاركة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي قريبة جداً من التوصل لاتفاق، قال مالي إن جميع المشاركين في مفاوضات الاتفاق النووي كانوا قد توصلوا بالفعل إلى توافق حول إحيائه في مارس الماضي ثم في أغسطس الماضي، لكن إيران كانت تتقدم بطلبات جديدة في كل مرة.