"الدفاع المدني بغزة": أكثر من "8000" مفقود لا يزالون تحت الأنقاض

أفاد الدفاعُ المدني في غزة، اليوم "الأحد"، بأن هناك أكثرَ من "8" آلاف مفقود تحت الأنقاض، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.