"الدفاع المدني بغزة": أكثر من "8000" مفقود لا يزالون تحت الأنقاض

أفاد الدفاعُ المدني في غزة، اليوم "الأحد"، بأن هناك أكثرَ من "8" آلاف مفقود تحت الأنقاض، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأوضح الدفاعُ المدني في بيان أنّ الاحتلال الإسرائيلي دمّر "10" مراكز للدفاع المدني من أصل "18" مركزًا في غزة، وأنه تعَّمد تدمير البنية التحتية بشكل كامل في القطاع.
وبيّن أن "43" من أفراد طواقمه فُقدوا، وأُصيب ما يزيد على "180" آخرين، فيما جرى اعتقال "5" أفراد ولا معلومات عنهم حتى الآن.
وطالب الدفاعُ المدني المجتمعَ الدولي وهيئةَ الأمم المتحدة، ومنظّمات حقوق الإنسان، بضرورة العمل الفوري والعاجل لإيقاف الحرب الدموية التي تُشنُّ على قطاع غزة، وضرورة التدخُّل الفوري لحماية ما تبقّى من طواقم الدفاع المدني.