"الاتحاد الأوروبي" يرفض الحصار الإسرائيلي على غزة عقب عملية "حماس"

أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء معارضة التكتل القاري فرض إسرائيل حصارًا مطبقًا على قطاع غزة بعد عملية حماس، مشيرًا إلى أن غالبية دول الاتحاد ترفض وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية.