"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً تشاورياً للأعضاء في المجموعة الإفريقية

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمقرها في جدة اليوم، اجتماعاً تشاورياً مع الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية في المنظمة، لمناقشة تنفيذ مختلف القرارات ومشاريع المنظمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها في القارة الإفريقية.