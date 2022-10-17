"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً تشاورياً للأعضاء في المجموعة الإفريقية

عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بمقرها في جدة اليوم، اجتماعاً تشاورياً مع الدول الأعضاء في المجموعة الإفريقية في المنظمة، لمناقشة تنفيذ مختلف القرارات ومشاريع المنظمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولها في القارة الإفريقية.
وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، أن فكرة عقد الاجتماع جاءت من الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة العمل الجماعي للمنظمة إزاء معالجة تحديات التنمية في الدول الإفريقية الأعضاء المنظمة.
وأفاد بأن الاجتماع سيمكّن الدول الأعضاء من رسم مسارات عمل مشتركة لمواجهة التحديات التنموية في دول "التعاون الإسلامي"، إضافة إلى تحديد سبل ووسائل ترجمة أطر التعاون الاقتصادي للمنظمة إلى إجراءات ملموسة على مستوى الدول.
يُذكر أن الاجتماع ناقش عديداً من القضايا، مثل: معالجة انعدام الأمن الغذائي في الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، وتنظيم منتدى الاستثمار للمنظمة في إفريقيا.
وتناول الاجتماع تنفيذ مشروع منظمة التعاون الإسلامي لسكة حديد داكار - بورتسودان، وتطوير صناعة الحلال في إفريقيا، إضافة إلى كيفية التعامل مع الأعداد المتزايدة لأطفال الشوارع في البلدان الإفريقية الأعضاء بالمنظمة، فضلاً عن اقتراح وضع المرحلة الثانية من البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا.