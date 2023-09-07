وسط غياب "بوتين" "وشي".. الأمن الغذائي والطاقة والديون تتصدر جدول أعمال قادة مجموعة الـ 20

تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي، يومي السبت والأحد المقبلين، أعمال قمة مجموعة العشرين للعام 2023، وهو حدث غير مسبوق في الدولة الآسيوية.
وتركز أعمال القمة هذا العام، على قضايا مهمة كالأمن الغذائي، والطاقة، وتغيير نظام الديون العالمي، والقروض المقدمة للدول النامية من المؤسسات متعددة الأطراف، إلى جانب قضايا أخرى مثل تنظيم العملات المشفرة، في ظل شكوك بشأن وحدة الكتلة حول ملفات خلافية، بينها الحرب الروسية الأوكرانية وتغير المناخ.
وقبل أيام من القمة، عززت الهند الوضع الأمني في نيودلهي عبر إجراءات منها نشر عشرات الآلاف من أفراد الأمن، وتأمين سماء العاصمة والمناطق المجاورة بالطائرات المقاتلة والرادارات وصواريخ أرض جو وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار، وفقاً لـ"الأناضول".
وتبدو مجموعة العشرين منقسمة بشدة، خاصة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ إذ ترى الدول الغربية الحليفة لكييف أن إدانة موسكو أمر أساسي لإصدار بيان مشترك في ختام القمة، ومن المحتمل أيضًا أن تمثل قضية تغير المناخ معضلة جديدة في القمة؛ جراء خلافات بشأنها بين الدول المتقدمة والنامية، لاسيما على مستوى المسؤوليات والالتزامات والمساعدات والتعويضات للدول المتضررة.
وبخصوص قائمة الحضور، يغيب عن القمة كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مذكرة صدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في أوكرانيا، ونظيره الصيني شي جين بينغ جراء خلافات جيوسياسية بين الدول الأعضاء، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيريه البريطاني ريشي سوناك والأسترالي أنتوني ألبانيز حضورهم القمة.
ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصادًا على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.
والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.