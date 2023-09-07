وسط غياب "بوتين" "وشي".. الأمن الغذائي والطاقة والديون تتصدر جدول أعمال قادة مجموعة الـ 20

وتركز أعمال القمة هذا العام، على قضايا مهمة كالأمن الغذائي، والطاقة، وتغيير نظام الديون العالمي، والقروض المقدمة للدول النامية من المؤسسات متعددة الأطراف، إلى جانب قضايا أخرى مثل تنظيم العملات المشفرة، في ظل شكوك بشأن وحدة الكتلة حول ملفات خلافية، بينها الحرب الروسية الأوكرانية وتغير المناخ.