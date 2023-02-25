هل من الممكن محاكمة الرئيس الروسي "محكمة شعبية"؟

قالت "محكمة شعبية" في لاهاي، الجمعة، إنه ينبغي توجيه الاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ومحاكمته "في أقرب وقت" على خلفية أكثر من "ألف جريمة عدوان" اُرتكبت في أوكرانيا.