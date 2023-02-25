هل من الممكن محاكمة الرئيس الروسي "محكمة شعبية"؟

قالت "محكمة شعبية" في لاهاي، الجمعة، إنه ينبغي توجيه الاتهام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ومحاكمته "في أقرب وقت" على خلفية أكثر من "ألف جريمة عدوان" اُرتكبت في أوكرانيا.
وحضّت "المحكمة" الرمزية، المجتمع الدولي، على "اتخاذ الإجراءات المناسبة" للقبض على الرئيس الروسي و"تقديمه إلى العدالة أمام محكمة رسمية لأوكرانيا في أسرع وقت".
وأصدر ثلاثة "قضاة" دوليين "أمراً بتأكيد لائحة اتهام" بحق بوتين بأفعال اُرتكبت "منذ يناير 2021 أو قبل ذلك" تشمل التخطيط للغزو، بعد أسبوع من جلسات الاستماع في مدينة لاهاي التي تستضيف مقار محاكم دولية عدة.
رغم كونها رمزية، فإن أنشطة "المحكمة" تهدف -بحسب منشئيها- إلى "ملء فراغ تحميل المسؤولية" في ظلّ غياب محكمة رسمية قادرة على النظر في "جرائم العدوان" على أوكرانيا.
وتشمل التهم الغزو العسكري والاحتلال وقصف دولة لدولة أخرى، وفق نظام روما الأساسي، وهو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي.
تحقّق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا، لكنها لا تملك سلطة النظر في جرائم العدوان المنسوبة إلى روسيا؛ لأنها ليست من الدول الموقّعة على نظام روما الأساسي.
وقال "القاضي" في المحكمة الرمزية زاك يعقوب، وهو قاض سابق بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا وناشط مناهض للفصل العنصري: "آمل أن تكون هذه خطوة نحو الملاحقة القضائية".