"طالبان باكستان" تهدد بشنّ هجمات جديدة ضد الشرطة

وتَبنت الحركةُ اعتداءً استهدف شرطيين في كراتشي، وقع بعد أقل من ثلاثة أسابيع على هجوم انتحاري في مسجد يقع داخل مقر للشرطة في بيشاور، وأسفر عن مقتل أكثر من 80 عنصرًا.