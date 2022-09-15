"الدفاع البريطانية": انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا غير منظم

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، اليوم (الخميس)، أن القوات الروسية في أوكرانيا تنسحب بشكل غير منظم، خصوصاً مع مواصلة القوات الأوكرانية تعزيز سيطرتها على المناطق المحررة حديثاً في خاركوف.
وقالت الوزارة عبر "تويتر": "اختلفت طريقة انسحاب القوات الروسية الأسبوع الماضي، إذ تراجعت بعض الوحدات من المنطقة الواقعة غرب نهر أوسكيل، بينما هرب البعض الآخر في حالة من الذعر الواضح".
وبينت أن المعدات عالية القيمة، التي تخلت عنها القوات الروسية المنسحبة، تضمنت أسلحة مدفعية روسية من بينها رادار "زوبارك" واحد على الأقل، ومركبة قيادة وتحكم مدفعية.
واعتبرت أن ذلك يسلط الضوء على التراجع غير المنظم لبعض الوحدات الروسية واحتمال حدوث انهيار محلي في القيادة.