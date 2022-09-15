"الدفاع البريطانية": انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا غير منظم

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، اليوم (الخميس)، أن القوات الروسية في أوكرانيا تنسحب بشكل غير منظم، خصوصاً مع مواصلة القوات الأوكرانية تعزيز سيطرتها على المناطق المحررة حديثاً في خاركوف.