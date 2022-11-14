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إعلان مرتقب لـ"ترامب" بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024

دعا الصحافة إلى مقر إقامته في مارالاجو
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
سبق
سبق

على الرغم من خروجه ضعيفًا من انتخابات منتصف الولاية؛ بسبب أداء مرشحي الحزب الجمهوري، إلا أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبدو مصمّمًا على العودة إلى الساحة السياسية، مع ترقّب إعلانه اليوم (الثلاثاء) ترشّحه للانتخابات الرئاسية عام 2024.

ودعا الملياردير الجمهوري الصحافة إلى مقر إقامته الفخم في مارالاجو في ولاية فلوريدا الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءً (2,00 ت غ الأربعاء) للإدلاء بـ"إعلان كبير"، لم يعد مضمونه يثير التشويق، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأفاد جيسون ميلر، أحد مستشاريه، بأن "ترامب" سيُعلن أنه مرشح للانتخابات الرئاسية، وسيكون إعلانًا احترافيًا جدًا ومتقنًا جدًا.

ويُلمح "ترامب" منذ أشهر إلى فكرة الترشح للرئاسة، إلا أنه يمكن أن يغيّر موعد إعلانه في اللحظة الأخيرة، إذ يُعرف بشخصيته التي لا يمكن التنبؤ بها.

ترامب
الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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