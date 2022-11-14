إعلان مرتقب لـ"ترامب" بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024

على الرغم من خروجه ضعيفًا من انتخابات منتصف الولاية؛ بسبب أداء مرشحي الحزب الجمهوري، إلا أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبدو مصمّمًا على العودة إلى الساحة السياسية، مع ترقّب إعلانه اليوم (الثلاثاء) ترشّحه للانتخابات الرئاسية عام 2024.