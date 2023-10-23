قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من المدخل الشمالي ومخيم عقبة جبر، واعتقلت 6 أشخاص من بينهم طبيب في مستشفى أريحا، وأسير محرّر، وذلك عقب دهم منازلهم في المخيم، مضيفة أن القوات تواصل اقتحام المخيم برفقة جرافة عسكرية.