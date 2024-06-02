أبو ظبي.. رئيس الإمارات وأمير قطر يؤكّدان دعم جهود وقف إطلاق النار بغزة

أكّد أميرُ قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيسُ الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، دعمَهما لجهود وقف إطلاق النار في غزة.
وبحث الطرفان أثناء اجتماعهما في أبو ظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، لاسيما ما يتعلق بتعزيز أواصر التعاون لمصلحة شعبَي البلدين، إضافة إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك.
كما استعرض الجانبان تطورات الأحداث إقليميًّا ودوليًّا، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وأكدا دعم بلدَيْهما لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والوصول لسلام شامل ودائم على أساس حلّ الدولتين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.