أبو ظبي.. رئيس الإمارات وأمير قطر يؤكّدان دعم جهود وقف إطلاق النار بغزة

كما استعرض الجانبان تطورات الأحداث إقليميًّا ودوليًّا، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.