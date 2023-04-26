الدفاع الروسية تعلن استعادةَ 40 عسكريًّا روسيًّا من الأسر الأوكراني

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "نتيجة لعملية التفاوض، أُعيد اليوم 26 أبريل، 40 جنديًّا روسيًّا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا يواجهون خطرًا مميتًا في الأسر".