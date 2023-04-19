كم كسب الرئيس الأمريكي وزوجته خلال عام 2022؟

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن التي تعمل أستاذة جامعية حققا في 2022 دخلا قدره 579 ألفًا و514 دولارًا ودفعا ضرائب قدرها 169 ألفًا و820 دولارًا، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الأربعاء).
وقال البيت الأبيض في بيان: "إنه بنشر هذه المعلومات، يكون بايدن قد أعلم الجمهور ببيانات ضريبية لما مجموعه 25 عامًا".
وأكد التزام الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 80 عامًا بالشفافية، في إشارة غير بريئة للأجواء السياسية الأمريكية.
و"بايدن" الذي يشير بشكل متزايد إلى نيته السعي للترشح لولاية ثانية، قد يواجه دونالد ترامب في انتخابات 2024.