كم كسب الرئيس الأمريكي وزوجته خلال عام 2022؟

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن التي تعمل أستاذة جامعية حققا في 2022 دخلا قدره 579 ألفًا و514 دولارًا ودفعا ضرائب قدرها 169 ألفًا و820 دولارًا، بحسب ما أوردت "فرانس برس" اليوم (الأربعاء).