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قضاة الجزائر: سنقاطع الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي لعقده في تل أبيب
أصدرت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، بياناً قالت فيه إنها ستقاطع اجتماعاً سنوياً للاتحاد الدولي للقضاة؛ بسبب عقده في تل أبيب.
وقالت النقابة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها تلقت دعوة من الإتحاد الدولي للقضاة للمشاركة في الاجتماع، لكنها ردّت رسمياً على رئيس الاتحاد والمجموعة الإفريقية لنقابات القضاة بمقاطعتها هذا الحدث.
وقالت إن قرار المقاطعة "جاء إيماناً منها بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.. وانسجاماً مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطينية، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني".