قضاة الجزائر: سنقاطع الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي لعقده في تل أبيب

وقالت النقابة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها تلقت دعوة من الإتحاد الدولي للقضاة للمشاركة في الاجتماع، لكنها ردّت رسمياً على رئيس الاتحاد والمجموعة الإفريقية لنقابات القضاة بمقاطعتها هذا الحدث.