سوريا.. تظاهرات السويداء تدخل أسبوعها الثاني والمحتجون يرفعون سقف مطالبهم

وواصل حديثه: "لن نقبل الآن إلا بالحلول الدولية وليس الاجراءات التي يقوم بها النظام، ولن نقبل إلا بمبادرة الجامعة العربية التي حاولت جاهدة احتضانه وإصلاحه، ولن نقبل إلا بعودة المهاجرين وإخراج كل المعتقلين".