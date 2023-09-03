الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة الاحتلال للتصعيد ضد المدنيين العزّل في الضفة الغربية

وطالبت خارجية فلسطين في بيان لها، المجتمع الدولي، بتدخل حقيقي، لوقف اعتداءات المستوطنين، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، لمنع الاحتلال من تعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، مؤكدة أن غياب المساءلة الدولية، يشجع الاحتلال، على الاستمرار في فرض إجراءات أحادية الجانب، ويعمّق الظلم، والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني، وسرقة مزيدٍ من أرضه لمصلحة الاستيطان، لاستكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية.