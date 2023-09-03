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الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة الاحتلال للتصعيد ضد المدنيين العزّل في الضفة الغربية

طالبت المجتمع الدولي بتدخل حقيقي لوقف اعتداءات المستوطنين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة
الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة الاحتلال للتصعيد ضد المدنيين العزّل في الضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين، ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدّساتهم، التي كان آخرها هجمات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال على المدنيين العزّل، في بلدة قصرة، جنوبي نابلس، واعتداءاتهم على رعاة الأغنام، في قرية المغير، شرقي مدينة رام الله.

وطالبت خارجية فلسطين في بيان لها، المجتمع الدولي، بتدخل حقيقي، لوقف اعتداءات المستوطنين، والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، لمنع الاحتلال من تعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، مؤكدة أن غياب المساءلة الدولية، يشجع الاحتلال، على الاستمرار في فرض إجراءات أحادية الجانب، ويعمّق الظلم، والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني، وسرقة مزيدٍ من أرضه لمصلحة الاستيطان، لاستكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي
وزارة الخارجية الفلسطينية

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