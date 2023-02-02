باكستان تكشف تفاصيل هجوم مسجد بيشار: المنفذ تخفى في زي الشرطة وشبكة تقف وراءه

كشف رئيس شرطة ولاية خيبر الباكستانية بختونخوا معظّم جاه أنصاري، اليوم (الخميس) أنّ منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد في مجمّع للشرطة في بيشاور كان يرتدي زي الشرطة وخوذة، مما سمحا له بالمرور عبر عمليات التفتيش قبل ارتكاب الاعتداء الذي قضى فيه 84 شخصًا.
وقال "أنصاري" في مؤتمر صحافي: "إن الحراس المناوبين لم يدققوا في هويته، لأنه كان يرتدي زي الشرطة، وكان ذلك تقصيرًا (في مجال الأمن"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبيّن أنّ لدى الشرطة فكرة دقيقة جداً عن هوية منفّذ التفجير، بعدما قارنت بين رأسه الذي عُثر عليه في مكان الانفجار، وصور كاميرات المراقبة.
وأضاف أن شبكة كاملة تقف وراءه، مؤكداً أن الهجوم لم يخطط له شخص واحد.