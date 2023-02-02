باكستان تكشف تفاصيل هجوم مسجد بيشار: المنفذ تخفى في زي الشرطة وشبكة تقف وراءه

كشف رئيس شرطة ولاية خيبر الباكستانية بختونخوا معظّم جاه أنصاري، اليوم (الخميس) أنّ منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد في مجمّع للشرطة في بيشاور كان يرتدي زي الشرطة وخوذة، مما سمحا له بالمرور عبر عمليات التفتيش قبل ارتكاب الاعتداء الذي قضى فيه 84 شخصًا.