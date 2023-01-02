كوريا الجنوبية تبحث مع أمريكا إجراء مناورات نووية لمواجهة تهديدات بيونجيانح

وفي مقابلة مع صحيفة "جوسيون إلبو"، ذكر "يول" أن فكرة توفير الولايات المتحدة مظلة نووية أو ردعًا موسعًا لكوريا الجنوبية ليست كافية لطمأنة الرأي العام في كوريا الجنوبية، وفقاً لـ"سبوتنيك".