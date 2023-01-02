العالم

كوريا الجنوبية تبحث مع أمريكا إجراء مناورات نووية لمواجهة تهديدات بيونجيانح

اعتبر أن مظلة واشنطن ليست كافية لطمأنة شعبه
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول
الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول
سبق
سبق

كشف الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم (الاثنين)، أن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة؛ لتنفيذ تخطيط مشترك ومناورات مشتركة تشمل القوات النووية الأمريكية لمواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.

وفي مقابلة مع صحيفة "جوسيون إلبو"، ذكر "يول" أن فكرة توفير الولايات المتحدة مظلة نووية أو ردعًا موسعًا لكوريا الجنوبية ليست كافية لطمأنة الرأي العام في كوريا الجنوبية، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وعبر عن أمله أن تشارك بلاده في عمليات القوات النووية الأمريكية للاستجابة بشكل أفضل للتهديد النووي الكوري الشمالي.

أمريكا
كوريا الجنوبية

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