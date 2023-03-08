المبعوث الأممي لسوريا يدعو أطراف النزاع للدخول في عملية سياسية حقيقية

وقال "بيدرسن" في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "يتعيّن أن تكون هناك عملية سياسية حقيقية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، ويتعين توافر جهد دولي منسق للدعم؛ فهذا الوضع الراهن لا يمكن قبوله، ويتعيّن علينا المضي قدمًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".