المبعوث الأممي لسوريا يدعو أطراف النزاع للدخول في عملية سياسية حقيقية

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير أو بيدرسن، اليوم "الأربعاء"، الأطراف المتناحرة والمجتمع الدولي إلى إنعاش جهود التوصّل لحلّ سياسي للصراع الذي عصف بالبلاد على مدى أكثر من عقد.
وقال "بيدرسن" في تصريحات أدلى بها للصحفيين: "يتعيّن أن تكون هناك عملية سياسية حقيقية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، ويتعين توافر جهد دولي منسق للدعم؛ فهذا الوضع الراهن لا يمكن قبوله، ويتعيّن علينا المضي قدمًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وطالب الأطراف المتحاربة والقوى الدولية بأن تتعامل مع جهود السلام بنفس الطريقة، التي قدّمت بها تنازلات عند الاستجابة لكارثة الزلزال.