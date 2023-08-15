"3 آفات دمرت البلاد".. رئيس وزراء الهند: بلادنا ستصبح اقتصادًا رائدًا خلال 5 أعوام

وتحتفل الهند، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ76 لتحرر الهند من الحكم البريطاني؛ حيث تحررت البلاد من المستعمر البريطاني في 15 أغسطس من عام 1947؛ فيما قام أول رئيس وزراء هندي جواهر لال نهرو برفع العلم الوطني ثلاثي الألوان فوق القلعة الحمراء، والتي أصبحت رمزًا لمغادرة المستعمرين البريطانيين، وقد تم إعلان اليوم عطلة رسمية في البلاد؛ حيث يقوم المواطنون بتزيين منازلهم بالألوان الثلاثة الهندية.