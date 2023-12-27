لبنان.. 3 قتلى من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً جنوب البلاد

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي لم يغب عن القطاعين الغربي والأوسط طوال ليلة أمس، بالتزامن مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولاً إلى مدينة صور.