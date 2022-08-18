عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال

وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستوطنون صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط قيود على دخول الفلسطينيين للمسجد.
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
وأضافت وفق وكالة صفا للأنباء أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحام، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.
وفرضت الشرطة تضييقات على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.