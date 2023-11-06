غزة.. قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الطب النفسي الوحيد بالقطاع

يأتي ذلك، عقب إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة أن 200 شخص على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف الذي نفذته القوات الإسرائيلية خلال الليل على قطاع غزة، موضحة أن هذه الحصيلة تشمل مدينة غزة وشمال القطاع فقط.