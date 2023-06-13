أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على سبع قرى من القوات الروسية في هجومها المضاد

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن اليوم الأول من الهجوم المضاد، شَهِدَ نحو 25 معركة في بلدات تقع جميعًا في منطقة دونيتسك.
أعلنت كييف أنها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق وجنوب أوكرانيا من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وأكدت أيضًا أنها حققت مكاسب محدودة قرب مدينة باخموت (شرق)، عقب شن الهجوم المضاد بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها.
وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام: "تم تحرير سبع قرى"؛ معددة: (لوبكوفو، وليفادني، ونوفوداريفكا) في منطقة زابوريجيا الجنوبية.
من ناحيتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن قواتها تقدمت "250 إلى 700 متر" في اتجاه باخموت.
وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق الاثنين أنها صدت هجمات أوكرانية في المناطق نفسها في دونيتسك قرب فيليكا نوفوسيلكا.
وأضافت أنها تصدت لهجمات أوكرانية في محيط قرية ليفادني في منطقة زابوريجيا المجاورة.