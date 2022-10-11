روسيا تقصف مجددًا منشآت الطاقة في أوكرانيا.. و"الناتو" ينظر في عقد قمة طارئة

أعرب سكان مختلف المناطق الأوكرانية عن صدمتهم وغضبهم بعد صواريخ الإثنين التي أطلقتها روسيا على كييف ومدن أوكرانية أخرى، حيث ارتفعت حصيلة عدد القتلى جراء الضربات الروسية إلى 19 شخصًا وأصيب 105 بجروح وفق أجهزة الطوارئ الأوكرانية، وأثارت ضربات الاثنين تحذيرًا جديدًا من أن المزيد من الأشخاص قد يجبرون قريبًا على الفرار من منازلهم.
في الأثناء تعقد القوى المنضوية في مجموعة السبع اجتماع أزمة الثلاثاء؛ لمناقشة القصف الروسي الأخير على أوكرانيا، ويتوقع بأن تشدد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خلاله على ضرورة "عدم التراجع قيد أنملة" عن دعم كييف.
من جانبها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: إن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخّل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا، بـ"محاولة جرّ جارتها بيلاروس إلى الحرب مباشرة"، ودعا خلال مداخلة له عبر الفيديو على هامش قمة مجموعة السبع إلى نشر "بعثة مراقبة دولية على حدود أوكرانيا وبيلاروس".
وخلال مداخلته أيضًا، دعا زيلينسكي قادة مجموعة السبع إلى تزويد أوكرانيا بالقدرات الدفاعية الجوية التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها من الهجمات الروسية، كما دعا إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو.