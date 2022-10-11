روسيا تقصف مجددًا منشآت الطاقة في أوكرانيا.. و"الناتو" ينظر في عقد قمة طارئة

‬أعرب سكان مختلف المناطق الأوكرانية عن صدمتهم وغضبهم بعد صواريخ الإثنين التي أطلقتها روسيا على كييف ومدن أوكرانية أخرى، حيث ارتفعت حصيلة عدد القتلى جراء الضربات الروسية إلى 19 شخصًا وأصيب 105 بجروح وفق أجهزة الطوارئ الأوكرانية، وأثارت ضربات الاثنين تحذيرًا جديدًا من أن المزيد من الأشخاص قد يجبرون قريبًا على الفرار من منازلهم.