الطاقة الذرية: الاتفاق على منطقة آمنة لمحطة "زابوريجيا" النووية يزداد صعوبة

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء، أن التوسط لإبرام اتفاق على إقامة منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يزداد صعوبة بسبب مشاركة الجيش في المحادثات.
وتفصيلاً، أوضح "غروسي" في مقابلة مع تلفزيون راي الإيطالي العام "لا أعتقد أن (الاتفاق) مستحيل، لكنه ليس بالشيء الذي يسهل التفاوض عليه"، وفقًا للعربية نت.
وكرر "غروسي" الذي قال سابقًا إنه يأمل في التوسط في اتفاق لحماية المحطة قبل نهاية عام 2022، إن المحادثات مع كييف وموسكو أصبحت أكثر تعقيدًا لأنها لا تشمل الدبلوماسيين فحسب، بل تشمل أيضًا ضباطًا بالجيش، وقال متحدثًا باللغة الإيطالية "لقد أصبحت... طاولة (مفاوضات) أطول وأصعب".
وتابع: "إنهم يلعبون بالنار. وقوع حادث نووي ليس في مصلحة أحد ولا حتى الروس".
وأردف : أنه يعتزم العودة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين، كما يأمل في السفر إلى موسكو في وقتٍ لاحق.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم في الوقت الحالي الاجتماع بغروسي.
وسيطرت القوات الروسية على المحطة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، وهي الأكبر في أوروبا، في مارس بعد وقت قصير من انطلاق العملية العسكرية في أراضي أوكرانيا.
وتعرضت المحطة إلى إطلاق نار متكرر في الأشهر الأخيرة مما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية، فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا.