الطاقة الذرية: الاتفاق على منطقة آمنة لمحطة "زابوريجيا" النووية يزداد صعوبة

وكرر "غروسي" الذي قال سابقًا إنه يأمل في التوسط في اتفاق لحماية المحطة قبل نهاية عام 2022، إن المحادثات مع كييف وموسكو أصبحت أكثر تعقيدًا لأنها لا تشمل الدبلوماسيين فحسب، بل تشمل أيضًا ضباطًا بالجيش، وقال متحدثًا باللغة الإيطالية "لقد أصبحت... طاولة (مفاوضات) أطول وأصعب".