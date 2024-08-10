مقتل اثنين من قادة "حماس" في غارة إسرائيلية على غزة

قالت قناة "العربية" إن قياديَّيْن اثنَيْن من حماس قُتلا خلال الغارات التي نفّذها جيش الاحتلال على مدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة.
ونقلت عن مصادر خاصة أن الغارة تسببت في مقتل اثنين من كبار قادة حركة حماس، هما: أحمد الحتة وأحمد عطا الله.
ودانت حركة حماس اليوم السبت المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بمدرسة التابعين في مدينة غزة خلال صلاة فجر اليوم، وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيل، معتبرة أن هذا تأكيد واضح من الحكومة الإسرائيلية على مُضيها في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العُزّل في مراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم.
واتهمت الحركة إسرائيل باختلاق الذرائع لاستهداف المدنيين والمدارس والمستشفيات وخيام النازحين، واصفًا إياها بالواهية والأكاذيب المفضوحة لتبرير جرائمها.