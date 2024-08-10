مقتل اثنين من قادة "حماس" في غارة إسرائيلية على غزة

ودانت حركة حماس اليوم السبت المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بمدرسة التابعين في مدينة غزة خلال صلاة فجر اليوم، وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيل، معتبرة أن هذا تأكيد واضح من الحكومة الإسرائيلية على مُضيها في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين عبر الاستهداف المتكرر والممنهج للمدنيين العُزّل في مراكز النزوح والأحياء السكنية، وارتكاب أبشع الجرائم بحقهم.