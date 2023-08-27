الحرب مستمرة والجوع يهدّد الأهالي.. انفجارات واشتباكات في محيط مطار الخرطوم

وفي وقت سابق، حذّرت الأمم المتحدة، في بيان لها، من أن الحرب والجوع يهدّدان بـ"تدمير" السودان بالكامل، في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.