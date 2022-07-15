وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون في إندونيسيا لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا

يجري وزراء مالية مجموعة العشرين، الجمعة، اجتماعاً في إندونيسيا يتوقع أن تهيمن عليه تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد العالمي، في وقت يرتفع التضخم وتضعف آفاق النمو. وقالت سري مولياني إندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا، الدولة المضيفة في كلمتها الافتتاحية: "العالم يراقبنا"، مضيفة: "الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير مهم جداً على كل دول العالم".