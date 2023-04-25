الصحة العالمية: 459 وفاة جرّاء الاشتباكات في السودان.. والعدد أكبر بكثير

وأضاف غوتيريش، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس (الاثنين)، أنَّ «الوضع لا يزال يتدهور» في السودان، حيث «قُتل مئات الأشخاص وجُرح الآلاف» منذ بدء القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل الماضي، مشدداً على ضرورة أن يعملَ الجميع كل ما في وسعهم «لإبعاد السودان عن حافة الهاوية».

وتسبّب الصراع بين الجانبين في نزوح أفواج كبيرة خارج العاصمة الخرطوم، إضافة إلى عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب.