الصحة العالمية: 459 وفاة جرّاء الاشتباكات في السودان.. والعدد أكبر بكثير

أعلنت منظمة الصحة العالمية، رصد 459 حالة وفاة من جرّاء الاشتباكات في السودان، موضحة أن العدد أكبر بكثير.
وقالت المنظمة اليوم: قلقون تجاه استمرار القتال في السودان حتى الآن، ونعمل مع شركائنا في السودان لإعادة مستشفيات الخرطوم إلى العمل، وهناك 14 مرفقاً صحياً في السودان تعرّضت لاستهدافٍ مباشر.
وأضافت: هناك خطر بيولوجي كبير بعد سيطرة أحد طرفي النزاع بالسودان على مختبر، وهناك مخاطر حقيقية تجاه انتشار الأوبئة في السودان، خاصة الكوليرا.
من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة للهجرة: رصدنا 12 ألف لاجئ من السودان عبر الحدود.
وأضافت: خطط الاستجابة الإنسانية للاجئين في السودان جاهزة للتنفيذ، وعمليات النزوح في السودان إلى الحدود مستمرة، ونحشد المواد الغذائية والطبية لإغاثة اللاجئين في السودان
وكشفت الأمم المتحدة عن وجود 15 مليون سوداني بحاجة إلى دعم إنساني.
من ناحيته، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أنَّ الحرب في السودان تنذر بـ«حريق كارثي يمكن أن يبتلع المنطقة بأسرها».
وأضاف غوتيريش، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس (الاثنين)، أنَّ «الوضع لا يزال يتدهور» في السودان، حيث «قُتل مئات الأشخاص وجُرح الآلاف» منذ بدء القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل الماضي، مشدداً على ضرورة أن يعملَ الجميع كل ما في وسعهم «لإبعاد السودان عن حافة الهاوية».
وتسبّب الصراع بين الجانبين في نزوح أفواج كبيرة خارج العاصمة الخرطوم، إضافة إلى عمليات إجلاء واسعة للرعايا الأجانب.