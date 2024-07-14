ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38584 شهيداً

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد 141 فلسطينياً وإصابة 400 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية أربع مجازر بحق العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، من خلال عمليات القصف المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم؛ لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.