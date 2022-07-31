انفجر بهم صاروخ أثناء تجميعه.. مقتل 5 مهندسين حوثيين بورشة خاصة بصنعاء

تَسبب انفجار صاروخ باليستي أثناء تجميعه، في ورشة خاصة تابعة لمليشيا الحوثي قرب مطار صنعاء الدولي، في مقتل 5 فنيين (مهندسي صواريخ تابعين للمليشيا الإرهابية).
وقال مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء: إن الانفجار الذي سُمع دويه في أنحاء واسعة من مدينة صنعاء، ناتج عن انفجار صاروخ.
ووفقًا لـ"العربية"، انفجر صاروخ باليستي أثناء تجميعه داخل هنجر يضم ورشة لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المُسَيَّرة شمال شرق مطار صنعاء الدولي.
وأضاف أن "الحريق في الهنجر والانفجارات تواصلت قرابة الساعتين".
وأشار المصدر إلى "إصابة عدد من المدنيين القاطنين جوار الهنجر بإصابات متفاوتة، وتضرر منازلهم؛ جراء الشظايا المتطايرة من داخل الورشة والاهتزازات الناتجة عن الانفجارات الشديدة".