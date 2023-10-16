تصاعُد حدة التحذيرات المتبادلة بين إيران و"إسرائيل" بسبب الحرب في غزة

ارتفعت حدة التحذيرات المتبادلة بين إيران و"إسرائيل"، اليوم (الاثنين)؛ على خلفية الحرب المستعرة بين "إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين.