قتال عنيف مع دخول الاستفتاءات الروسية على ضم مناطق أوكرانية يومها الأخير

تخوض القوات الأوكرانية والروسية قتالاً عنيفاً في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوم الثلاثاء، مع اقتراب الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق تأمل في ضمها إليها من نهايتها؛ إذ تنتهي روسيا الثلاثاء من تنظيم استفتاءات في أربع مناطق تسيطر عليها كلياً أو جزئياً في أوكرانيا، مثيرة غضب كييف والدول الغربية التي وعدت برد قوي في حال ضمها.