قتال عنيف مع دخول الاستفتاءات الروسية على ضم مناطق أوكرانية يومها الأخير

تخوض القوات الأوكرانية والروسية قتالاً عنيفاً في مناطق مختلفة من أوكرانيا يوم الثلاثاء، مع اقتراب الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في أربع مناطق تأمل في ضمها إليها من نهايتها؛ إذ تنتهي روسيا الثلاثاء من تنظيم استفتاءات في أربع مناطق تسيطر عليها كلياً أو جزئياً في أوكرانيا، مثيرة غضب كييف والدول الغربية التي وعدت برد قوي في حال ضمها.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن منطقة دونيتسك في الشرق لا تزال تمثل أولوية استراتيجية قصوى لبلاده، ولروسيا أيضاً، بينما احتدم القتال في عدة بلدات بينما تحاول القوات الروسية التقدم جنوباً وغرباً.
ووقعت اشتباكات أيضاً في منطقة خاركيف في الشمال الشرقي، محور هجوم أوكرانيا المضاد هذا الشهر، وواصلت القوات الأوكرانية حملة لإخراج أربعة جسور ومعابر نهرية أخرى من الخدمة؛ بهدف تعطيل خطوط الإمداد للقوات الروسية في الجنوب.
وقالت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية يوم الثلاثاء: إن هجومها المضاد في خيرسون كبد العدو خسائر، بلغت 77 جندياً وست دبابات وخمسة مدافع هاوتزر وثلاثة أنظمة مضادة للطائرات و14 عربة مدرعة، ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق على الفور من تقارير ساحة المعركة.