"لا أحارب الوطن بل نظام بوتين".. فيلق من المقاتلين الروس يحاربون مع أوكرانيا

وعندما يلتقي الناطق باسمهم "سيزار" بالصحافيين، عادة ما يقودهم إلى أنقاض دير أرثوذكسي في دولينا في منطقة استعادها الجيش الأوكراني في الخريف، وفقًا لـ"فرانس برس".