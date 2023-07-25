الجيش الإسرائيلي يقرّ بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، اليوم "الثلاثاء" بزيادة طلبات قوات الاحتياط التوقف عن أداء الخدمة، وذلك في اليوم التالي لإقرار إسرائيل قانون التعديلات القضائية، الذي يحدّ من بعض سلطات المحكمة العليا في الإشراف على القرارات الحكومية.