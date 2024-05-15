الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لسرعة وقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وأكّدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان لها، اليوم، بمناسبة الذكرى 76 لنكبة الشعب الفلسطيني، المسؤولية الدولية والقانونية والأخلاقية لمجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وصون القرارات الدولية، والعمل على التحرُّك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين؛ لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها وعدوانها، والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة الشعب الفلسطيني حقه في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.