"الكيلة": أكثر من نصف مستشفيات غزة أصبحت خارج الخدمة

ولفت إلى أن إدارة مستشفى القدس قررت، صباح اليوم، إيقاف المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى؛ لعدم وجود الوقود، وتوقُّف المولد الرئيسي يعني توقُّف الكهرباء عن غرف العمليات، وغرف العناية المكثفة، وضخ الماء.