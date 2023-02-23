"وول ستريت جورنال": أمريكا ستزيد قواتِها في تايوان بمقدار 4 أضعاف

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تخطّط لنشر ما بين 100 إلى 200 جندي على الجزيرة في الأشهر المقبلة، ارتفاعًا من 30 فقط نشرتْهم العام الماضي.