"وول ستريت جورنال": أمريكا ستزيد قواتِها في تايوان بمقدار 4 أضعاف

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي، اليوم "الخميس"؛ أن الولايات المتحدة ستوسّع حجم القوات الأمريكية المنتشرة في تايوان إلى نحو 4 أضعاف؛ لتعزيز برامج التدريب لجيش الجزيرة الذاتية الحكم، وسط تصاعد للتهديد الصيني.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة تخطّط لنشر ما بين 100 إلى 200 جندي على الجزيرة في الأشهر المقبلة، ارتفاعًا من 30 فقط نشرتْهم العام الماضي.
وأضاف أن القوة الأكبر ستقوم بتوسيع برنامج تدريبي بذلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جهودًا كبيرة لإبقائه بعيدًا عن العلن.
وأشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تزويد تايوان بالقدرات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها دون استفزاز بكين.