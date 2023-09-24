زوّد كندا بمعلومات استخبارية عن اغتيال الناشط السيخي.. ما هو تحالف "العيون الخمس"؟

وأصبحت هذه الشراكة جزءًا لا يتجزّأ من عمليات الاستخبارات والأمن العالمية؛ إذ تعمل هذه الدول معًا في جمع المعلومات ومشاركتها لضمان الأمن الجماعي ومكافحة التهديدات العالمية، ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فحتى نهاية الحرب الباردة توحّدت الدول الخمس معًا في هزيمة الاتحاد السوفيتي، وتضمن هذا التعاون استئصال الجواسيس السوفيت، وعلى الرغم من أن التحالف معروف في جميع أنحاء العالم، فإن طريقة عمله لا تزال غامضة.