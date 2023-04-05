شاهد اندلاع حريق بمبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية.. و"بوتين" يتهم طرفًا ثالثًا

اندلع حريق في مبنى يتبع وزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو، مساء يوم الأربعاء؛ وفقًا لوكالة الأنباء "تاس" التي نقلت عن خدمات الطوارئ.
وتفصيلًا، قال متحدث رسمي: "اندلع حريق في أحد المباني الواقعة على أراضي وزارة الدفاع، في 19 شارع زنامنكا.. لوحظت كثافة نيران شديدة من نافذة في الطابق الثالث"، فيما ذكرت الوكالة في وقت لاحق أنه جرت السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات.
من جهة أخرى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء: إن موسكو تعتقد أن طرفًا ثالثًا قد يكون متورّطًا في قصف القوات الأوكرانية للأراضي الروسية؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وأوضح "بوتين" خلال حفل في الكرملين بمناسبة استقبال سفراء جدد: هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن إمكانات دول ثالثة وأجهزة المخابرات الغربية متورّطة في التحضير لهجمات إرهابية وعمليات تخريب في المناطق الجديدة، كما تحاول عناصر إجرامية بحتة الاستفادة من الوضع.
وقال: إنه أصدر تعليمات لوزارة الداخلية وغيرها من الوزارات والمؤسسات، ببذل قصارى جهدها لضمان سلامة السكان في المناطق الجديدة من الاتحاد الروسي؛ لحمايتهم من التعسف والعنف.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع في المناطق الجديدة في روسيا لا يزال متوتّرًا.. سكان المناطق الجديدة يجب أن يشعروا أن وراءهم دولة كبيرة، وأن الأمن في دونباس مرتبط بالأمن القومي الروسي.
وطالب "بوتين" بقمع صارم لدعاية النازيين الجدد ورعاتهم في المناطق الجديدة لروسيا؛ لفضح الأكاذيب والتلاعب بالحقائق.