شاهد اندلاع حريق بمبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية.. و"بوتين" يتهم طرفًا ثالثًا

وتفصيلًا، قال متحدث رسمي: "اندلع حريق في أحد المباني الواقعة على أراضي وزارة الدفاع، في 19 شارع زنامنكا.. لوحظت كثافة نيران شديدة من نافذة في الطابق الثالث"، فيما ذكرت الوكالة في وقت لاحق أنه جرت السيطرة على الحريق، دون تسجيل أي إصابات.