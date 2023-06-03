السودان.. تجدّد الاشتباكات بمواقع استراتيجية في الخرطوم وسط تدهور للوضع الإنساني

وعلى المستوى الإنساني يشهد الوضعُ المعيشي تدهورًا مستمرًّا بسبب نقص المواد الغذائية والاحتياجات الضرورية، مع ندرة حادّة في الخبز، فيما لا يزال هناك ضعف في الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم الذين نفدت لديهم الأدوية اليومية، إلى جانب معاناة مرضى السرطان وغسيل الكلي التي تتفاقم يومًا بعد يوم.