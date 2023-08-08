اعتقال شخص للاشتباه بارتكابه عملية طعن قرب المتحف البريطاني في لندن

أعلنت شرطة لندن اعتقال شخص للاشتباه في تنفيذه عملية طعن قرب المتحف البريطاني في المدينة.
وبحسب صحيفة "الإندبندنت" فقد تم استدعاء الشرطة إلى منطقة الجذب السياحي ذات الشهرة العالمية بعد ورود تقارير عن هجوم بسكين، وتمت السيطرة على الحادث الآن.
وتلقى الرجل الذي تعرض للطعن في ذراعه العلاج في مكان الحادث، ونقلته خدمة الإسعاف في لندن إلى المستشفى.
وقالت الشرطة في بيان: "تم القبض على رجل للاشتباه في أنه تسبب بأذى جسدي خطير، بعد حادثة منعزلة عند تقاطع شارع راسل / شارع المتحف حوالي الساعة 10 صباحاً، وتم نقل رجل إلى المستشفى مصابا بطعنة".
وأضافت: "الحادث منفرد ولا توجد مخاطر معلقة على الجمهور، كما أنه لا يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب".
وبحسب ما ورد؛ فقد تم إجلاء الزوار من المتحف، فيما قال المتحف البريطاني في منشور على منصة X (تويتر سابقًا): "المتحف مغلق مؤقتًا بسبب حادث قريب. سنقوم بتحديث المعلومات لاستقبال الزوار بمجرد أن نتمكن من إعادة الفتح".