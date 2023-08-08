اعتقال شخص للاشتباه بارتكابه عملية طعن قرب المتحف البريطاني في لندن

وبحسب ما ورد؛ فقد تم إجلاء الزوار من المتحف، فيما قال المتحف البريطاني في منشور على منصة X (تويتر سابقًا): "المتحف مغلق مؤقتًا بسبب حادث قريب. سنقوم بتحديث المعلومات لاستقبال الزوار بمجرد أن نتمكن من إعادة الفتح".