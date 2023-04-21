رغم هدنة الـ72 ساعة.. تَجدد الاشتباكات في السودان في أول أيام عيد الفطر

وجاء في البيان أن البرهان تلقى مكالمات من وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول عربية، ومن الرئيس التركي ورئيس المخابرات المصرية، كما تلقى مكالمات من رئيس جنوب السودان ورئيس الوزراء الإثيوبي، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة.