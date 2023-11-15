"قد يرتد لصدرها" بسبب الخلافات الداخلية.. "إسرائيل" تُصدر 1700 رخصة سلاح لمواطنيها يوميًا

أعلنت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، الأربعاء، أنها تقوم بإصدار 1700 رخصة حيازة سلاح ناري في المعدل يوميًا لمواطنيها، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي دخلت يومها الـ40.